ألمانيا تعلن إجلاء 19 من مواطنيها مع عائلاتهم من غزة

وقالت ديشاور، خلال مؤتمر صحفي: "نتيجة لتضافر جهود الألمانية والسلطات الإسرائيلية، تمكن 33 شخصاً من مغادرة أمس، من بينهم 19 وأفراد عائلاتهم المباشرون".وأوضحت أن هناك نحو "عشرين شخصا آخرين من حاملي الجنسية الألمانية لا يزالون في ويرغبون في مغادرتها"، مشيرة إلى أن التنسيق مع السلطات الإسرائيلية "استغرق وقتا أطول مما كانت تأمله الحكومة الألمانية".وأكدت ديشاور أن عملية الإجلاء لا علاقة لها بسياسة بشأن "الخروج الطوعي" لسكان غزة.هذا واستأنفت في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية -قطرية -أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الفلسطينية، بمقتل وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الإسرائيلي عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بهدف السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي التي سيتم ضمها إلى "المناطق العازلة".وأشار إلى أن عملية "العزة والسيف" التي أطلقتها إسرائيل تشهد توسعا كبيرا على الأرض، وأوضح "أن هذا التوسع يتضمن عمليات إجلاء واسعة النطاق لسكان غزة من مناطق القتال، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف "سحق المناطق التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية".