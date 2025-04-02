غارة إسرائيلية على مبنى البحوث العلمية في دمشق

وقالت القناة، ان "مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق تعرض لغارة شنها الطيران الإسرائيلي".كما أكدت قناة "الإخبارية السورية" سماع دويّ انفجارات بـ"مطار حماة العسكري" بعد دقائق من الغارة الإسرائيلية على دمشق.وأضافت: "‌‏بالتزامن مع الانفجارات دمشق وحماة، طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط العسكري ومحيط مطار t4 العسكري بريف الشرقي".