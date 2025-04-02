روسيا.. تحطم قاذفة استراتيجية في سيبيريا

ونقلت "رويترز" عن وكالات أنباء روسية، أن "الطائرة سقطت في منطقة مهجورة، وأن 4 من أفراد الطاقم قد نجوا، ولقي فرد واحد حتفه".وأظهرت مقاطع فيديو قيل إنها صوّرت في محيط قرية بوريت بمنطقة إيركوتسك حطام قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو - 22 إم 3" تابعة للقوات الجوية الروسية.يذكر أن "تو – 22 إم 3" هي آخر نسخة مطورة للقاذفة الحاملة للصواريخ بعيدة المدى "تو – 22 إم" تم تزويدها بمحرك قوي من طراز "إن كا – 25" ونظام مطور للتغذية الكهربائية.وتسمح تلك النسخة باستخدام الصواريخ "جو–أرض" والقنابل الموجهة في آن واحد.