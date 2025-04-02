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ترامب يفرض رسوم جمركية كبيرة على الصين والهند والاتحاد الأوروبي
دوليات
2025-04-02 | 16:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,473 شوهد
اعلن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
، مساء يوم الأربعاء، أن
واشنطن
ستفرض بدءا من
منتصف
الليل رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها
الصين
والاتحاد الأوروبي والهند.
وقال
ترامب
في
خطاب
حماسي: "حان الوقت للازدهار مرة أخرى، والرسوم
الجمركية
ستجعل أميركا عظيمة مجددًا". وأضاف أن التعريفات
الجمركية
ستفرض بنسبة 25% على كافة السيارات المصنوعة في الخارج، مشددًا على أن من "يفرض علينا رسومًا جمركية سنفرض عليه رسومًا مماثلة".
أشار
ترامب
إلى أن
الاتحاد الأوروبي
يفرض على
الولايات المتحدة
رسومًا جمركية عالية، وأن الكثير من الشركات الأميركية تُمنع من دخول الأسواق الأخرى، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي.
وفي هذا السياق، أعلن أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية مضادة لحماية المصانع والوظائف الأميركية، متوقعًا أن "تنخفض الأسعار أمام المستهلكين" نتيجة هذه الخطوات.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذه السياسات ستعيد الوظائف والمصانع إلى
الولايات المتحدة
، وتساهم في إحياء
العصر
الذهبي
لأميركا بقوة كبيرة.
وأشار إلى أن "التعريفات الجمركية ستجعل أميركا عظيمة مجددًا".
وأكد ترامب في تصريحاته أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 34% على
الصين
، و24% على
اليابان
، و31% على
سويسرا
، و46% على
فيتنام
، و32% على تايوان، و26% على الهند، بينما سيفرض
الاتحاد الأوروبي
رسوماً بنسبة 20%. وشدد على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10%.
وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستبدأ اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لن تكون مضادة بالكامل، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري.
وانتقد الهند بشكل خاص قائلاً: "الهند لا تعاملنا بإنصاف"، مؤكداً أنه سيحاسب الدول التي تتبع سياسات تجارية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة.
كما كشف ترامب أن العجز التجاري الأميركي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، واصفًا إياه بـ"الرقم القياسي الذي لا مثيل له". ودعا زعماء العالم إلى إلغاء رسومهم الجمركية لتحقيق تجارة عادلة ومتوازنة.
هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار مساعي ترامب للحد من العجز التجاري وتعزيز الصادرات الأميركية، وسط توقعات بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة من هذه الرسوم.
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