ترامب يفرض رسوم جمركية كبيرة على الصين والهند والاتحاد الأوروبي

وقال في حماسي: "حان الوقت للازدهار مرة أخرى، والرسوم ستجعل أميركا عظيمة مجددًا". وأضاف أن التعريفات ستفرض بنسبة 25% على كافة السيارات المصنوعة في الخارج، مشددًا على أن من "يفرض علينا رسومًا جمركية سنفرض عليه رسومًا مماثلة".أشار إلى أن يفرض على رسومًا جمركية عالية، وأن الكثير من الشركات الأميركية تُمنع من دخول الأسواق الأخرى، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي.وفي هذا السياق، أعلن أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية مضادة لحماية المصانع والوظائف الأميركية، متوقعًا أن "تنخفض الأسعار أمام المستهلكين" نتيجة هذه الخطوات.وأكد الرئيس الأميركي أن هذه السياسات ستعيد الوظائف والمصانع إلى ، وتساهم في إحياء لأميركا بقوة كبيرة.وأشار إلى أن "التعريفات الجمركية ستجعل أميركا عظيمة مجددًا".وأكد ترامب في تصريحاته أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 34% على ، و24% على ، و31% على ، و46% على ، و32% على تايوان، و26% على الهند، بينما سيفرض رسوماً بنسبة 20%. وشدد على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10%.وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستبدأ اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لن تكون مضادة بالكامل، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري.وانتقد الهند بشكل خاص قائلاً: "الهند لا تعاملنا بإنصاف"، مؤكداً أنه سيحاسب الدول التي تتبع سياسات تجارية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة.كما كشف ترامب أن العجز التجاري الأميركي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، واصفًا إياه بـ"الرقم القياسي الذي لا مثيل له". ودعا زعماء العالم إلى إلغاء رسومهم الجمركية لتحقيق تجارة عادلة ومتوازنة.هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار مساعي ترامب للحد من العجز التجاري وتعزيز الصادرات الأميركية، وسط توقعات بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة من هذه الرسوم.