سعر الذهب يجدد أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق

وبحسب "روسيا اليوم"، تدل البيانات المتوفرة من منصة التداول، على أن سعر أونصة الذهب ارتفع فوق مستوى 3200 دولار.وبحلول الساعة 23:29 بتوقيت من يوم 2 أبريل، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.12% ليصل إلى 3201.6 دولار للأونصة. ومع حلول الساعة 07:00 بتوقيت من يوم 3 أبريل، تباطأ سعر الذهب في النمو إلى 3171.5 دولار للأوقية (الأونصة) (زائد 0.02%).وأسعار الذهب الثمين، الذي لطالما اعتبر ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، تستمر في صعودها المطرد بشكل ثابت وتسجل أرقاما عالية جديدة في الأسواق.في الوقت نفسه، انخفض سعر للتسليم في يونيو 2025 في ICE بنسبة 0.12% إلى 73.28 دولار للبرميل. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام غرب الوسيط للتسليم في مايو 2025 بنسبة 0.06% ليصل إلى 70.03 دولار للبرميل.