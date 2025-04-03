مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، عصر الخميس، سيارة في بلدة جنوبي .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة جنوبي لبنان".

بدورها، قالت الصحة اللبنانية، "إصابة شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة جنوبي البلاد".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.