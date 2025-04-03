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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان
دوليات
2025-04-03 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
986 شوهد
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، عصر الخميس، سيارة في بلدة جنوبي
لبنان
.
وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة
علما الشعب
جنوبي لبنان".
بدورها، قالت الصحة اللبنانية، "إصابة شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة
علما الشعب
جنوبي البلاد".
وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في
لبنان
، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.
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