بينها قصف مدرسة.. غارات إسرائيلية تستهدف شرقي غزة

استهدفت 10 غارات إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مناطق شرقي مدينة بينها قصف مدرسة.

وقالت وسائل إعلام دولية، "تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق شرقي مدينة و10 غارات إسرائيلية على مناطق شرقي مدينة غزة".

وأضافت "3 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة فهد في مدينة غزة".

الى ذلك، قال مدير في ، "الوضع كارثي وخرج عن السيطرة مع المجازر المتتالية"، مناشدا المعنيين "الضغط لفتح المعابر لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية".

الى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن "الاحتلال "الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة مخلفا 29 شهيداً بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنا، وأكثر من 100 مصاب".



وأضاف المكتب أن "إسرائيل قصفت مدرسة دار الأرقم بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي آلاف النازحين المدنيين والذين اضطروا لترك منازلهم تحت القصف الوحشي المستمر".