ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن

أعلنت في ، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على منذ آذار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، "ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على إلى 257 شهيدا وجريحا من المدنيين، منذ مارس الماضي وحتى صباح اليوم".

وأدانت الوزارة "استهداف وتدميره بمديرية وشحة في محافظة حجة، وخزان مياه قرية النصيف ومشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية بمحافظة الحديدة"، معتبرة "استهداف المرافق المدنية والخدمية جريمة حرب مكتملة الأركان".



