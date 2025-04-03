شهدت العاصمة السورية دمشق، مساء الخميس، دوي انفجار قوي.

وقال التلفزيون السوري، "دوي انفجار قوي في دمشق ويجري التحقق من طبيعته". بدورها قالت وسائل إعلام، إن "الطيران الاسرائيلي استهدف نقاط عسكرية في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق".