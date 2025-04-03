تقرير يكشف: إيران تقرر سحب عناصرها العسكرية من اليمن

ووفقا لمسؤول إيراني رفيع، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة مع ، مشيرا إلى أن "طهران بدأت في تقليص دعمها لشبكة وكلائها الإقليميين للتركيز على التهديدات المباشرة من واشنطن".وأكد المصدر أن "القلق الرئيسي في الآن هو وكيفية التعامل معه"، مضيفًا أن الاجتماعات الأمنية تركز بالكامل على هذا الملف، دون التطرق إلى الجماعات المسلحة التي كانت تدعمها في السابق.ومنذ تسريب محادثات لمسؤولين في حول الضربات الجوية، تكثفت الهجمات الأميركية على الحوثيين بشكل شبه يومي، ما أسفر عن تدمير أهداف عسكرية رئيسية.ووصف ترامب الغارات بأنها "ناجحة بشكل لا يصدق"، فيما أعلنت الأميركية عن إرسال مزيد من الطائرات الحربية إلى المنطقة لتعزيز العمليات العسكرية.