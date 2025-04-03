نواب بالكونغرس يقدمون مشروع "تحرير العراق من ايران"

وبحسب وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، "قدم نواب جمهوريون وديمقراطيون في تحرير من ايران".وتشمل بنود القانون "انشاء استراتيجية جديدة لحل ووضع بعض الفصائل على لوائح الارهاب"، حسب تلك الوسائل.