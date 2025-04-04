الأقمار الصناعية تظهر استعدادات إيرانية لضربات جوية محتملة

وقالت منصة ISW المختصة بالتحليلات الحربية، ان "إيران تواصل محاولة تعزيز دفاعاتها الجوية استعدادًا لضربة أمريكية أو إسرائيلية محتملة على إيران"، مشيرة الى ان "إيران قامت ببناء رادار غدير جديد بمصفوفة طورية في في في الأشهر الأخيرة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية المتوفرة تجاريًا.وأشارت المنصة أيضا الى ان "إيران قامت مؤخرًا ببناء راداري غدير في جنوب بالقرب من ومضيق هرمز"، مبينة ان "الضربات الإسرائيلية على في أكتوبر إلى إتلاف راداري غدير في إيران، لكن الحالة التشغيلية لهذه الرادارات غير واضحة.وأكدت ان إيران اجرت العديد من التدريبات الدفاعية الجوية في الأشهر الأخيرة، وخاصة حول المنشآت النووية الإيرانية، ما بناء الرادارات الجديدة والتدريبات الأخيرة جهود إيران لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية وسط مخاوف من صراع وتصعيد محتمل.