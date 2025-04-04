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قلق عالمي جراء تصاعد حالات الكوليرا والوفيات
دوليات
2025-04-04 | 12:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
363 شوهد
أعلنت
منظمة
الصحة
العالمية عن تصاعد مقلق في حالات
الكوليرا
، حيث تم الإبلاغ عن 100 ألف إصابة و1300 وفاة في 25 دولة منذ بداية 2025.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور
فيليب
باربوزا، قائد فريق مكافحة
الكوليرا
بالمنظمة في جنيف، اليوم الجمعة، أكد أن هذا الارتفاع المستمر منذ عام 2021 يأتي مدفوعا بالصراعات وتغير المناخ والفجوات المستمرة في الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
وأشار إلى أن البيانات الأولية لعام 2024 سجلت ما يقرب من 810 آلاف حالة إصابة و5900 حالة وفاة، بزيادة تقارب 50% عن أرقام عام 2023، مؤكدا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى نظرا لنقص التقارير الرسمية.
وشدد الدكتور باربوزا على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مرض كهذا في
القرن
الحادي والعشرين"، لافتا إلى ظهور حالات في دول لم تشهدها منذ سنوات، وعودة تفشي المرض في دول سبق وأعلنت نهايته.
وكشف المسؤول الأممي عن تجاوز معدلات الوفيات نسبة 1% في 14 دولة على الأقل عام 2024، وبحلول عام 2025 أبلغت 12 دولة عن معدلات وفيات أعلى من 1%، مع مواجهة أنغولا وجمهورية
الكونغو
الديمقراطية وجنوب
السودان
والسودان أزمات حادة ومعدلات وفيات مرتفعة.
وأوضح أن أنغولا سجلت ما يقرب من 10 آلاف حالة اصابة وأكثر من 380 حالة وفاة بمعدل إماتة مرتفع للغاية يقارب 4% بين 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 و24 مارس/أذار 2025، معربا عن القلق بشأن الانتشار السريع للمرض في البلاد واحتمال امتداده للدول المجاورة.
كما أعرب باربوزا عن قلقه بشأن ميانمار حيث يهدد الزلزال الأخير بنفشي
الكوليرا
وأمراض الاسهال الحاد الأخرى، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 12 ألف حالة إسهال مائي حاد في البلاد منذ يوليو/تموز 2024.
وأكد أن النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية وتغير المناخ تفاقم تفشي المرض عالميا، بينما تعيق التخفيضات في المساعدات الخارجية جهود الاستجابة، كما هو الحال في هايتي التي لا تملك أي تمويل لمكافحة التفشي الواسع للكوليرا.
وعلى صعيد الأخبار الإيجابية، أشار مسؤول
الصحة
العالمية إلى تجاوز مخزون لقاح الكوليرا الفموي 5.6 مليون
جرعة
في نهاية مارس، مؤكدا على ضرورة زيادة إنتاج اللقاحات والتمويل لدعم جهود الاستجابة وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.
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