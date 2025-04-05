ماسك يتصدر قائمة الأثرياء الأكثر خسارة في العالم خلال 2025

وحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، خسر 130 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام، وهو رقم يمثل أكثر من 30% من ثروته في نهاية 2024، أي ما يقرب من ثلث ثروته.واستقرت ثروة حاليا عند 302 مليار دولار، ليبقى الشخص الأكثر ثراء في العالم، متفوقا بأكثر من 100 مليار دولار على أقرب منافسيه في قائمة الأغنى وهو الذي تبلغ ثروته حاليا 193 مليار دولار.يأتي ذلك بينما انخفض سهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية التي يترأسها ماسك وتُعد المصدر الرئيسي لثروته، بأكثر من 10% يوم الجمعة.وإيلون ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التي تتخذ من أوستن بولاية مقرًا لها، وتبيع السيارات الكهربائية وبطاريات الطاقة الشمسية المنزلية.وماسك أيضًا هو الرئيس التنفيذي لشركة إكس، وهي صواريخ اختارتها لإعادة إمداد الدولية.كما يمتلك شركة Xai التي اندمجت مؤخرا مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس".وبالأمس فقط خسر إيلون ماسك 19.9 مليار دولار من ثروته، في تداعيات مستمرة لتأثير قيام الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع التي تستوردها من جميع أنحاء العالم.وقبل أيام أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن الرئيس أبلغ مقربين منه بينهم أعضاء في الحكومة، بأن ماسك المسؤول عن وزارة "الكفاءة الحكومية"، سيتنحى عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، فيما نفى هذه الأنباء.وكلّف ترامب، ماسك، بقيادة فريق "وزارة الكفاءة الحكومية"، والتي أشرفت على تسريح أكثر من 100 ألف موظف في قوة عاملة مدنية فيدرالية تضم أكثر من مليوني شخص، وهو الأمر الذي جلب دعوات بمقاطعة منتجات شركته.كما يواجه ماسك دعوات لمقاطعة سيارات تسلا في أوروبا نظرا لدوره السياسي.