قائد الحرس الثوري: لن نبدأ الحرب لكننا مستعدون

وقال اللواء سلامي إنه "لن نكون البادئين بالحرب لكننا مستعدون لها"، مبينًا أنه "نعرف كيف نتغلب على العدو ولن نتراجع خطوة إلى الوراء".وأضاف: "تخيل عدم تعرضنا وحزب الله وفلسطين للضرر من الأعداء لا يتوافق مع منطق الحرب"، موضحًا أن "شعب المحاصر بدون ماء ولا طعام يقف صامدًا ولا يمنح العدو إذنًا بالغلبة".وأكد أن "جبهات المقاومة في وحزب الله في ومقاومة صامدة في مواجهة العدو".