الصين ترد على رسوم ترامب: السوق قالت كلمتها

ونشرت وكالة "شينخوا" التي تديرها الدولة أيضا موقف الحكومة الصينية، التي قالت إن يجب أن "تتوقف عن استخدام الرسوم سلاحا لإعاقة اقتصاد وتجارتها".وقال قوه جيا كون المتحدث باسم في منشور على ، السبت "السوق قالت كلمتها".ونشر صورة تظهر انخفاضات الأسواق الأميركية، الجمعة.وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الصينية كجزء من التعريفات الباهظة المفروضة على معظم شركاء التجاريين، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على هذا العام إلى 54 بالمئة.وأغلق ثغرة تجارية كانت تسمح بإعفاء الطرود منخفضة القيمة القادمة من الصين من الرسوم الجمركية.وأدى هذا إلى رد انتقامي واسع النطاق من الصين أمس الجمعة، شمل فرض رسوم إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية وقيودا على تصدير بعض المعادن النادرة مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وهوت أسواق الأسهم العالمية بقوة عقب رد الصين الانتقامي وتصريحات ترامب الجمعة بأنه لن يغير مساره، مما أدى إلى استمرار الخسائر الحادة التي أعقبت إعلان ترامب الأولي عن الرسوم الجمركية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ما دفع الأسواق لتكبد أكبر خسائرها منذ جائحة .وفي بيان منفصل نشرته "شينخوا"، حثت حكومة على "التوقف عن استخدام الرسوم الجمركية سلاحا لإعاقة اقتصاد الصين وتجارتها، وعدم تقويض حقوق التنمية المشروعة للشعب الصيني".وأضافت الحكومة "اتخذت الصين، وستواصل اتخاذ، إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".