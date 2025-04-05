تظاهرات في أميركا وأوروبا ضد قرارات ترامب وماسك

وتدفق الآلاف إلى وسط مع انطلاق الاحتجاجات وسط أجواء غائمة وأمطار خفيفة.وقال المنظمون إن من المتوقع مشاركة أكثر من 20 ألف شخص في احتجاج بمتنزه ناشونال مول.كما تظاهر المئات في مدن أوروبية عدة، ضد سياسة ، ومستشاره .وشهدت مدن ألمانية مختلفة احتجاجات عارمة، حيث تجمع المتظاهرون في ، أمام معرض لسيارات "تسلا" المملوكة لماسك، ورفعوا لافتات تدعوا الأميركيين في إلى الاحتجاج من أجل إنهاء ما وصفوها بالفوضى في .كما رفع محتجون في شعارات تدعو إلى استقالة .وفي العاصمة الفرنسية أيضا، تجمع عشرات الأشخاص، معظمهم أميركيون، في ، وألقى محتجون خطابات تندد بقرار ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة، كما رفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنقاذ الديمقراطية.وبدأت ، السبت، تطبيق الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب، وذلك وسط تقلبات حادة في أسواق المال العالمية.