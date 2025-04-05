الحوثيون يعلنون الاشتباك مع حاملة الطائرات ترومان

وقال المتحدث العسكري باسم ، "قوتنا الصاروخية والمسيرات اشتبكت مع حاملة الطائرات ترومان بالبحر الأحمر".

وأضاف "قوتنا البحرية استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي"، مشيرا الى أن "الاستهداف منع العدو من شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال الساعات الماضية".

وتابع المتحدث العسكري "مستمرون في عمليات الإسناد والدفاع حتى وقف العدوان على ورفع الحصار عنها".