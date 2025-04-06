تدريبات أمريكية مكثفة قرب الحدود العراقية.. ماذا يحصل؟

وبحسب معلومات المرصد، فقد استخدمت القوات الأمريكية أسلحة متطورة "كانت قد أدخلتها مؤخرًا إلى قواعدها في المنطقة، بهدف تعزيز منظومات الحماية الجوية ورفع الجاهزية لأي تهديد محتمل".وتأتي هذه التدريبات في إطار الإجراءات الأمنية المستمرة لتحصين القواعد الأمريكية في شمال شرق .ورصد لحقوق الإنسان، اليوم، إجراء أجرته قوات "التحالف الدولي" برفقة قوات الديمقراطية، تدريبات عسكرية مكثفة، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة على أهداف وهمية، وذلك في قاعدتي حقل اليونيكو والعمر بريف الشرقي، وسط تحليق للطائرات الحربية في سماء المنطقة.