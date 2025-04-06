"أخبرهم بأن بطنه تؤلمه ويريد قضاء حاجته".. لحظة فرار سجين من الشرطة

وبحسب الناشطون فأن "السجين مدان بجريمة قتل، ولدى نقله من السجن إلى قاعة المحكمة، اخبر الشرطة ان بطنه تؤلمه ويريد قضاء حاجته على الرصيف بشكل عاجل".وأضافوا انه "خلال لحظة نزوله فر من المكان".وطمأنت ‏شرطة مدينة هامربور السكان بأنهم "سيقبضون عليه في أسرع وقت ممكن".