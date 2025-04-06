عراك وصراخ بين مسافرين في مطار بيروت​

شهد الدولي، الأحد، حالة من بسبب ما قالت وسائل إعلام لبنانية إنه إشكال بين عدد من المسافرين.



ووقع الإشكال في قاعة المغادرين، وقد تمت معالجته بعد تدخل عناصر أمن المطار. وبحسب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي شهد المطار وقوع عراك شديد وضرب وسحل على الأرض، كما يمكن سماع أصوات الصراخ في حالة من الإرباك سيطرت على المسافرين.