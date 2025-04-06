حصيلة كبيرة تخص إصابات الجنود "الإسرائيليين"

وأضافت الدفاع الإسرائيلية أن ما يقرب من نصف الجنود المصابين (7300) يعانون من مشكلات نفسية منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي العمليات في في أكتوبر 2023.

وصرح ليمور لوريا رئيس في الوزارة، بأن المصابين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، ونوبات قلق واكتئاب.



وأفادت السلطات في تل أبيب بأن أكثر من 847 جنديا قتلوا منذ بدء العمليات في .



وفي المقابل، استشهد أكثر من 50 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال في العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، وفقا لمسؤولي في القطاع.