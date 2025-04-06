غارات إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة في لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بلدة في .

وافادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "المروحيات المعادية نفذت عددا من الغارات التي استهدفت بيوتا جاهزة في بالقطاع الغربي". وأضافت أن "محلقة معادية القت ثلاث قنابل صوتية باتحاه احد البيوت الجاهزة في بلدة عيتا الشعب".

