انفجارات قوية في رفح جنوبي غزة

شهدت مدينة رفح جنوبي قطاع ، مساء اليوم الأحد، دوي انفجارات قوية.

وقالت وسائل إعلام دولية، "دوي 4 انفجارات قوية ناجمة عن عمليات نسف مبان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضافت "دوي انفجار إثر قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة".

ودوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في ضواحي تل أبيب وأسدود وعسقلان، فيما أعلنت كتائب القسام عن قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.