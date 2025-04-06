واشنطن تطالب بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة

قالت المبعوثة الأمريكية أورتاغوس، الأحد، إنه ينبغي نزع سلاح تنظيم اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى "بأسرع وقت ممكن"، وتوقعت أن تباشر هذه المهمة.

وجاءت تصريحات أورتاغوس بحسب قناة (إل.بي.سي.آي) في ختام زيارة استمرت 3 أيام إلى التقت خلالها بالرئيس ورئيس الوزراء ورئيس ، ومسؤولين وممثلين سياسيين آخرين.

وتأتي زيارتها بعد غارات جوية إسرائيلية مكثفة على استمرت أسابيع، منها غارتان على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أُطلقت صواريخ صوب "إسرائيل" في الأسابيع الماضية.



وقالت مصادر لبنانية، السبت، إن نائب الأمريكي إلى الشرق الأوسط، أورتاغوس، تحادثت مع في قصر .



وقالت أورتاغوس: "من الواضح أنه يجب نزع سلاح ، ومن الواضح أن لن تقبل بإطلاق النار عليها داخل أراضيها، وهذا موقف نتفهمه".

وأضافت: "نواصل الضغط على هذه الحكومة للوفاء الكامل بوقف الأعمال القتالية، وهذا يشمل نزع سلاح وجميع الميليشيات"، بحسب قولها.