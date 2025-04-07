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ماذا قال الرئيس اللبناني عن سحب سلاح حزب الله؟

دوليات

2025-04-07 | 09:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا قال الرئيس اللبناني عن سحب سلاح حزب الله؟
1,313 شوهد

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن ‌ سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

وأكد الرئيس اللبناني، أن لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل، معتبرا أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان ويعقد الوضع أكثر.
وقال: "نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان".
وشدد عون على أن الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان ونحن ملتزمون بالعمل من أجل تحقيقهما.
وقال الرئيس اللبناني إن القوى الأمنية اللبنانية فككت 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات، وصادرت أو دمرت الأسلحة فيها.
وأكد عون أن "الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب. والإرادة موجودة لذلك"، لافا إلى أن "لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية".
وقال عون إن الحكومة، قبل ثلاثة أسابيع، وافقت على تجنيد 4500 جنديا بالجيش اللبناني لزيادة استعدادنا في الجنوب.
وفي شأن حزب الله، قال عون، "بالنسبة لطريقة سحب سلاح حزب الله، هناك أهمية للجوء إلى الحوار. وكما قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة".
وأضاف: "المسائل تحل بالتواصل والحوار ففي نهاية المطاف، حزب الله هو مكون لبناني.. سنبدأ قريبا في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".
وأكد الرئيس عون أن "الموقف اللبناني موحد، وجميعنا ملتزم العمل بإتجاه الهدف عينه. أحيانا يكون لدينا اختلاف في الرأي، وهذا أمر طبيعي وهو يشكل جوهر الديمقراطية. علينا أن نناقش ونتحاور. وفي النهاية، هدفنا واحد".
وكانت رئاسة الجمهورية في لبنان، أفادت اليوم بأن الرئيس عون عرض مع رئيس البرلمان نبيه بري الأوضاع العامة ونتائج زيارة نائبة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، كما استقبل مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان.
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