ماذا قال الرئيس اللبناني عن سحب سلاح حزب الله؟

وأكد ، أن ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل، معتبرا أن بقاء في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان ويعقد الوضع أكثر.وقال: "نطالب بالضغط على للانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان".وشدد على أن الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان ونحن ملتزمون بالعمل من أجل تحقيقهما.وقال إن القوى الأمنية فككت 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات، وصادرت أو دمرت الأسلحة فيها.وأكد أن "الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب. والإرادة موجودة لذلك"، لافا إلى أن "لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية".وقال عون إن الحكومة، قبل ثلاثة أسابيع، وافقت على تجنيد 4500 جنديا بالجيش اللبناني لزيادة استعدادنا في الجنوب.وفي شأن ، قال عون، "بالنسبة لطريقة سحب سلاح ، هناك أهمية للجوء إلى الحوار. وكما قلت في القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة".وأضاف: "المسائل تحل بالتواصل والحوار ففي نهاية المطاف، حزب الله هو مكون لبناني.. سنبدأ قريبا في العمل على صياغة استراتيجية ، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".وأكد الرئيس عون أن "الموقف اللبناني موحد، وجميعنا ملتزم العمل بإتجاه الهدف عينه. أحيانا يكون لدينا اختلاف في الرأي، وهذا أمر طبيعي وهو يشكل جوهر الديمقراطية. علينا أن نناقش ونتحاور. وفي النهاية، هدفنا واحد".وكانت رئاسة الجمهورية في ، أفادت اليوم بأن الرئيس عون عرض مع الأوضاع العامة ونتائج زيارة نائبة الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، كما استقبل مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان.