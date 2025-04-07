من هو ماهر الشرع؟

ويمتلك الشرع سجلا مهنيا مميزا في قطاع ، إذ شغل منصب في المؤقتة التي شكلت عقب انهيار نظام .وقبل ذلك، تولى رئاسة قسم التوليد والجراحة النسائية في أحد المستشفيات الحكومية من عام 2004 حتى 2012، حيث لعب دورًا بارزًا في تحسين الرعاية الصحية للنساء والأطفال، وهو ما أكسبه احتراما واسعًا في الأوساط الطبية.وينحدر الشرع من بلدة بصرى في جنوب ، ويحمل درجة في العلوم الطبية، إلى جانب دبلوم متخصص في إدارة النظم الصحية، مع خبرة طويلة في مجال التوليد والجراحة النسائية.وبرز اسم الشرع في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الانتقالية، وكان من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الصحة، وهو المنصب الذي تسلمه بالوكالة مؤقتا.