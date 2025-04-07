ما حقيقة فرض السعودية قيودا جديدة لمنح التأشيرة الى 14 دولة بينها العراق؟

تفاصيل القرارالقرار الذي تم تداوله عبر وثيقة رسمية غير مُعلنة حتى الآن من قبل الجهات الحكومية ، يشمل إيقاف كافة أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما فيها:• تأشيرات الزيارة العائلية• التأشيرات السياحية الإلكترونية• تأشيرات الأعمال، سواء للدخول المفرد أو المتعددولن يُسمح بإصدار أي تأشيرات جديدة للمواطنين القادمين من الدول المشمولة بعد هذا التاريخ، مع التأكيد على أن حاملي التأشيرات الصالحة فقط يمكنهم الدخول حتى موعد أقصاه 13 نيسان الحالي، شريطة مغادرة المملكة قبل هذا الموعد لتجنب الحظر.قائمة الدول التي شملها قرار الإيقافيشمل القرار 14 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب :تونسالجزائرإثيوبيانيجيرياباكستانبنغلاديشالهندإندونيسياويُعد هذا القرار من أكثر الإجراءات التنظيمية المفاجئة في قطاع التأشيرات بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.الهدف من القرارحتى الآن، لم تُصدر أو أي بيان رسمي يوضح أسباب القرار.ومع ذلك، يرى مراقبون ومحللون أن القرار قد يكون مرتبطًا بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:-الاستعدادات الأمنية واللوجستية لموسم 1446 هـ، إذ تستعد المملكة لاستقبال ملايين الحجاج خلال شهري حزيران وتموز 2025.-تنظيم دخول الزوار وضبط إجراءات التأشيرات الإلكترونية.-تفادي الازدحام وضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل خلال المواسم الدينية.-وجود مراجعات تنظيمية أوسع في نظام التأشيرات، خاصة بعد إدخال تقنيات ذكاء اصطناعي لرصد الامتثال والتحقق من أهلية المستفيدين.تحذير من مخالفة القرارالوثيقة المتداولة شددت على أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى حظر دخول المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات، حتى وإن كانت التأشيرة ما تزال سارية المفعول. وتشمل هذه التعليمات أيضًا تأشيرات الدخول المتعدد التي كانت تُستخدم للدخول بشكل دوري.كيفية التقديم في ظل القيود الجديدةرغم القيود، لا تزال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية تعمل للفئات غير المشمولة بالقرار. وتمر عملية التقديم عبر الخطوات التالية:-الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية-تسجيل الدخول أو إنشاء حساب-اختيار نوع التأشيرة (زيارة، أعمال، شخصية)-تعبئة البيانات المطلوبة بدقة-إرفاق الوثائق مثل صورة جواز السفر، الإقامة، والتأمين الطبي-دفع الرسوم المطلوبة-إرسال الطلب وانتظار الرد خلال فترة قد تصل إلى 6 أسابيعوأثارت القيود الجديدة الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين في الدول المتأثرة عن استغرابهم، فيما رأى آخرون أن القرار مؤقت وسيتم رفعه بعد انتهاء موسم .ماذا بعد 13 نيسان؟ومن المرجح أن تُصدر السلطات السعودية بيانًا توضيحيًا قريبًا بعد تقييم المرحلة الأولى من تنفيذ القرار.ويعد قرار إيقاف إصدار التأشيرات لبعض الدول خطوة تنظيمية مهمة في سياق جهود المملكة للحفاظ على الأمن وضبط النظام الإداري خلال المواسم الدينية.ومع أن القرار أثار جدلًا واسعًا، إلا أنه توجه السعودية نحو تعزيز الرقابة والتحكم الذكي في تدفق الزوار.ومن المتوقع أن يتم تحديث القواعد لاحقًا، بما يُتيح الفرصة للجميع بالزيارة وفقًا لشروط محددة وواضحة، بما استراتيجية المملكة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.