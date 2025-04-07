ترامب يكشف عن "محادثات مباشرة" مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن بلاده لديها محادثات مباشرة مع ، مشيرا الى اجتماع مهم يوم السبت المقبل.



وقال بمؤتمر صحافي في البيت الابيض، "العديد من الدول ستأتي للتفاوض معنا للتوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم ونريد فتح دول كانت مغلقة أمام منتجاتنا من بينها الصين".

وأضاف أن "الرسوم يمكن أن تكون دائمة وقد تكون هناك مفاوضات".

الى ذلك، قال "الحوثيون يصنعون مسيرات متقدمة لكننا ضربناهم بقوة"، مضيفا "أود أن أرى الحرب في تتوقف".

ولفت ترامب "لدينا محادثات مباشرة مع وسيكون هناك اجتماع مهم جدا يوم السبت وسنرى ما سيحدث"، مشددا بالقول "ربما يكون هناك اتفاق مع وسيكون ذلك رائعا، وربما يكون الاتفاق مع إيران مختلفا وأكثر قوة".