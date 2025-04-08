22 غارة أمريكية استهدفت صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة

وقالت قناة "المسيرة"، إن عدوانا أمريكيا استهدف جزيرة كمران في الحديدة بغارتين. أما العاصمة ، فقد شهدت فجر هذا اليوم سلسلة غارات، استهدفت منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش بخمس غارات، ومنطقة جربان بمديرية سنحان بست غارات.وفي مأرب، أفادت "المسيرة" بأن عدوانا أمريكيا بخمس غارات استهدف مديرية مجزر، ومنطقة الجوبة بغارتين، ومنطقة كوفل بصرواح بغارتين.يأتي ذلك، فيما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن قد تشن هجوما بريا في .ووفقا لمصدر "سي إن إن" فإن "العملية التي من المرجح أن تبدأ في جنوب وشرق البلاد، قد تكون بدعم بحري من وبري من ، بهدف فرض السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر".وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 اذار 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وقامت كذلك بقصف قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عدة مرات.وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 مارس دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع دخول المساعدات إلى قطاع ، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.