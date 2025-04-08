إيران تحدد دولة عربية وموعدا لمحادثاتها مع أمريكا

وقال عراقجي في بيان: ان "الجمهورية الإسلامية قررت بدء محادثات غير مباشرة مع مبعوث للشرق الأوسط في سلطنة عمان".وتابع، ان " وواشنطن ستلتقيان بسلطنة السبت لإجراء محادثات غير مباشرة".وأكد مسؤولون إيرانيون خلال الأيام الماضية أن، موقف هو عدم التفاوض تحت سياسة "الضغوط القصوى" التي أعاد الرئيس الأميركي العمل بها حيال ، منذ عودته الى .