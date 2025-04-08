لاختلاسه 44 مليون دولار.. القضاء اللبناني يحيل سلامة إلى المحاكمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
محافظة عراقية أخرى تعطل الدوام غداً
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-521838-638797247218227805.jpg
لاختلاسه 44 مليون دولار.. القضاء اللبناني يحيل سلامة إلى المحاكمة
دوليات
2025-04-08 | 11:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 شوهد
بعد 7 أشهر على توقيف حاكم مصرف
لبنان
السابق رياض سلامة، أصدر
قاضي التحقيق
الأول في
بيروت
بلال حلاوي، قراره الظنّي في القضية، مدعياً عليه بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي»، فيما يستعد سلامة لاستئناف القرار، وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق.
واتهم القرار الظني، سلامة، بـ"ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع"، كما اتهم المحاميين
ميشال
تويني ومروان
عيسى
الخوري، بـ"التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع"، ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغشّ والاحتيال، وردّ طلب إخلاء سبيل سلامة، كما ردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعاً إلى
محكمة
الجنايات
في
بيروت
لمحاكمتهم.
وذكرت وقائع القرار أن سلامة "أصدر قرارات منفردة بين عامي 2015 و2016، أجرى بموجبها تحويلات من حساب الاستشارات في مصرف
لبنان
، إلى حسابات مفتوحة باسم
ميشال
تويني، وبناء على هذه التحويلات أقدم على إصدار شيكات مصرفية لأمر المدعى عليه
مروان
عيسى
الخوري، الذي بدوره قام بتظهير الشيكات وسلمها للمدعى عليه رياض سلامة، الذي أودعها بحسابه الشخصي، كما أن حساب الاستشارات هو من الحسابات العائدة لمصرف
لبنان
، وفقاً لما أفاد شهود".
وأفاد القرار بأن إفادة رياض سلامة تضاربت مع أقوال تويني وعيسى الخوري، حول كيفية تحويل هذه الأموال ومصدرها، لكنها انتهت إلى أن تلك الأموال صبّت في حساب رياض سلامة".
ويستدل على أن الأخير "أعطى أوامر التحويل زوراً من حساب الاستشارات إلى حساب تويني بصورة مخالفة للقانون، لتعود مجدداً إلى حسابه، ما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان".
وفي أول رد فعل، رأى
المكتب الإعلامي
لسلامة، في بيان، أن صدور القرار الظني "كان متوقعاً من
قاضي التحقيق
الأول الرئيس بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل باسم (حساب الاستشارات)، والذي تمت فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف سلامة خلافاً للقانون منذ 3 مارس (آذار) الماضي، وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في
تجاهل
تام وسافر للقانون، خصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة".
جنى العمر
وقال مكتب سلامة إن "قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني، والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتها، لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين، وتكفي مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها شاشات بعض الإعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً، لمعرفة حجم المؤامرة وما كان يُخطط له في الغرف السوداء، رغم كل محاولاته للتصدي للمؤامرة بالإمكانات المتوفرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، التي لو أُجريت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
وتابع إن "الحاكم السابق لمصرف لبنان، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني، ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام
المدعي العام
التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام، واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد أنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه، وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدم بها، والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته".
واتهم البيان القضاء اللبناني بالتسييس، وقال إنها "ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل السياسة، وفي تاريخنا الحديث أمثلة واضحة، لكن رياض سلامة على ثقة بأنه لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد لليل أن ينجلي، وللحقيقة أن تظهر".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نواف سلام
14:10 | 2025-02-26
الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام
09:48 | 2025-02-08
تصديق اعترافات اربعة متهمين باختلاس 3 مليارات و300 مليون دينار من مديرية المرور
04:09 | 2025-03-04
فساد جديد.. عقد اطعام لشركة بحقل شرق بغداد يحال بقيمة 4.5 مليون دولار
14:59 | 2025-03-23
لبنان
سلامة
الاختلاس
الاموال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
محليات
29.34%
03:31 | 2025-04-08
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
03:31 | 2025-04-08
هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟
محليات
24.56%
10:03 | 2025-04-07
هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟
10:03 | 2025-04-07
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
محليات
23.76%
09:39 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
09:39 | 2025-04-08
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
محليات
22.34%
12:29 | 2025-04-07
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
12:29 | 2025-04-07
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-08
Live Talk
كرة السرعة في العراق.. بداية متأخرة وانجازات كبيرة - الحلقة ٣ | 2025
10:30 | 2025-04-08
Live Talk
كرة السرعة في العراق.. بداية متأخرة وانجازات كبيرة - الحلقة ٣ | 2025
10:30 | 2025-04-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-08
Live Talk
كرة السرعة في العراق.. بداية متأخرة وانجازات كبيرة - الحلقة ٣ | 2025
10:30 | 2025-04-08
Live Talk
كرة السرعة في العراق.. بداية متأخرة وانجازات كبيرة - الحلقة ٣ | 2025
10:30 | 2025-04-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
اخترنا لك
غارة إسرائيلية تستهدف بعلبك شرقي لبنان
15:24 | 2025-04-08
البيت الأبيض: إيران تتجه نحو إبرام اتفاق
14:23 | 2025-04-08
ماسك يكشف المستور.. الرسوم قسمت صفوف حكومة ترامب
13:27 | 2025-04-08
البنتاغون ينظر في سحب 10 آلاف جندي من شرق أوروبا
13:16 | 2025-04-08
أستراليا توجه رسالة الى العراق.. هذا مفادها
13:09 | 2025-04-08
غوتيرش بشأن غزة: المدنيون يعيشون بدوامة موت
12:26 | 2025-04-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.