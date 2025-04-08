غوتيرش بشأن غزة: المدنيون يعيشون بدوامة موت

وقال غوتيريش في كلمة له، "بإغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع في ، ومر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة".

وأضاف "لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت لأكثر من شهر"، مشددا بالقول "غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في موت لا تنتهي".



ولفت غوتيريش الى أن "وقف إطلاق النار سمح بتحرير الرهائن وتوزيع المساعدات وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون"، مضيفا "إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".