مدينتان عربيتان تتصدر في قائمة أفضل 5 مدن ذكية بالعالم لـ2025

وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن "مدينتي دبي وأبو ظبي احتلتا المركزين الرابع والخامس في قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية"، واصفة ذلك "بالإنجاز الذي التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الابتكار الحضري وتوظيف التكنولوجيا لخدمة السكان".وحسب قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً، تلتها في المركز الثاني، ثم جنيف في المركز الثالث.وقفزت دبي من المركز الثاني عشر عام 2024 إلى المركز الرابع عام 2025، كما صعدت من المركز العاشر عالمياً إلى المركز الخامس، وحصلت كل من دبي وأبوظبي على تصنيف A في كل من التكنولوجيا والهيكلية والمدن الذكية.يشار إلى أن مؤشر المدن الذكية، يعد أداة تحليلية يستخدمها مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد "IMD" لتقييم مدى توازن المدن في التعامل مع قضايا عدة مثل الوظائف والإسكان والبيئة والحوكمة.ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي شامل لآلاف السكان حول جودة الحياة والخدمات في مدنهم، ومدى استفادة المدن من التكنولوجيا لتحسين تلك الخدمات.