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حديث أمريكي يخص إيران.. يد الدبلوماسية وخطوط حمراء
دوليات
2025-04-09 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
723 شوهد
قالت نائبة
المبعوث
الأميركي إلى الشرق الأوسط
مورغان
أورتاغوس، إن
الرئيس
دونالد
ترامب
يمد يد الدبلوماسية ويريد حلا سلميا مع
إيران
، مشيرة إلى وجود خطوط حمراء واضحة متعلقة بإنتاج
إيران
للسلاح النووي.
وأضافت أورتاغوس بحسب "سكاي نيوز عربية" إن الحديث عن التهدئة في المنطقة في ضوء بدء المفاوضات المباشرة مع
إيران
لا يزال مبكرا.
وتابعت: "عملت مع الرئيس
ترامب
في مناصب مختلفة لفترة طويلة. ويمكنني أن أقول إن غريزته دائماً هي السؤال هل يمكنني التوصل إلى اتفاق؟ هل يمكنني التفاوض؟ هل يمكنني السعي إلى حل سلمي أولا".
وأكملت: "نحن نجلس على طاولة المفاوضات بحسن نية، لإيجاد حلٍّ يُرضي الرئيس
ترامب
. لقد أوضح تماماً أن
إيران
لن تُنتج سلاحاً نووياً في عهده. قال ذلك في ولايته الأولى، وكرره الآن في ولايته الثانية. لذا، لدينا خطوط حمراء واضحة وأمور نتمسك بها، ونعتقد أنه من المهم التمسك بهذا الموقف، موقف الرئيس ترامب من عدم حصول إيران على سلاح نووي".
وأكملت: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيؤدي ذلك إلى فوضى عارمة. قد نرى سباق تسلح نووي، وقد نرى المزيد من القلق. لا نريد هذا لأيٍّ من أصدقائنا وشركائنا في المنطقة. لذا، سنبذل قصارى جهدنا، وسنرى إن كان الطرف الآخر سيجلس إلى طاولة المفاوضات بنفس الحماس والانفتاح الذي نتحلى به".
وكان ترامب أكد، خلال لقائه مع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في
البيت الأبيض
، أن
الولايات المتحدة
ستجري مباحثات مباشرة مع إيران، وعلى أعلى مستوى يوم السبت المقبل.
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