حديث أمريكي يخص إيران.. يد الدبلوماسية وخطوط حمراء

وأضافت أورتاغوس بحسب "سكاي نيوز عربية" إن الحديث عن التهدئة في المنطقة في ضوء بدء المفاوضات المباشرة مع لا يزال مبكرا.وتابعت: "عملت مع الرئيس في مناصب مختلفة لفترة طويلة. ويمكنني أن أقول إن غريزته دائماً هي السؤال هل يمكنني التوصل إلى اتفاق؟ هل يمكنني التفاوض؟ هل يمكنني السعي إلى حل سلمي أولا".وأكملت: "نحن نجلس على طاولة المفاوضات بحسن نية، لإيجاد حلٍّ يُرضي الرئيس . لقد أوضح تماماً أن لن تُنتج سلاحاً نووياً في عهده. قال ذلك في ولايته الأولى، وكرره الآن في ولايته الثانية. لذا، لدينا خطوط حمراء واضحة وأمور نتمسك بها، ونعتقد أنه من المهم التمسك بهذا الموقف، موقف الرئيس ترامب من عدم حصول إيران على سلاح نووي".وأكملت: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيؤدي ذلك إلى فوضى عارمة. قد نرى سباق تسلح نووي، وقد نرى المزيد من القلق. لا نريد هذا لأيٍّ من أصدقائنا وشركائنا في المنطقة. لذا، سنبذل قصارى جهدنا، وسنرى إن كان الطرف الآخر سيجلس إلى طاولة المفاوضات بنفس الحماس والانفتاح الذي نتحلى به".وكان ترامب أكد، خلال لقائه مع الإسرائيلي في ، أن ستجري مباحثات مباشرة مع إيران، وعلى أعلى مستوى يوم السبت المقبل.