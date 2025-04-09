صحيفة إيرانية تعتذر للسيد الخامنئي وتعاقب نفسها

وأعلنت صحيفة "شرق" الإيرانية الصادرة في ، عن احتجابها لمدة يومين، وذلك عقب نشرها تقريرا تضمن معلومات غير مؤكدة بشأن مفاوضات مباشرة محتملة بين والولايات المتحدة.ورغم تبرير الصحيفة هذا الإجراء بأنه "تغييرات فنية وبنية تحتية واسعة" تشمل نسختيها المطبوعة والإلكترونية، إلا أن الخطوة جاءت بعد ردود فعل رسمية حادة على ما نشرته بشأن لقاء سري مزعوم جمع المرشد الأعلى برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية رضا حاجي بابايي.وكانت الصحيفة قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "اللقاء تناول موضوع استئناف المفاوضات المباشرة مع ، وأنه تم طرح 3 أسماء مرشحة لقيادة هذه المهمة، هم: علي لاريجاني، محمد فروزنده، ومحمد ظريف".عقب ذلك، نشرت الصحيفة ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نص اعتذار رسمي لمكتب خامنئي، عبّر فيه مسؤولو "شرق" عن أسفهم لنشر معلومات "غير دقيقة وغير مبررة".وأكدوا أن "الصحيفة تتحمل مسؤوليتها المهنية كاملة، وأن نشر مثل هذه التفاصيل دون الاستناد إلى مصادر موثوقة يُعد خطأ لا يتماشى مع المعايير الصحفية المعتادة".وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث عن مفاوضات مباشرة "على مستوى عالٍ" مع ستُعقد يوم السبت المقبل.في المقابل، أكد عباس عراقجي عبر منصة "إكس" أن المحادثات ستكون "غير مباشرة".بينما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن عباس عراقجي، سيقود وفد التفاوض في المحادثات غير المباشرة مع في ، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيمثل بلاده في المفاوضات.وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية العماني بدر سعيدي، سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".