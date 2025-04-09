​تركيا تكشف عن محادثات مع "إسرائيل" بشأن سوريا

وأضاف: "نحن في لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في ، وليس فقط ، بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة".وتابع فيدان: "من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة".وأكمل: "والآن، في مثل هذا الوضع، من غير المقبول أن تحاول إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة".وتابع: "كما قلنا دائماً، فإن العمليات التي تقوم بها إسرائيل حالياً لا تخدم أمن سوريا ولا أمن إسرائيل. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط. ولذلك، فإننا في نحتاج إلى القضاء على هذه المشكلة عند نقطة معينة قبل أن تبدأ، من خلال التدابير الاستباقية والدبلوماسية وغيرها".