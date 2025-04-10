تحت غطاء "جريمة الشرف".. إعدام فتاتين في ريف حلب

وحصلت الجريمتان في مدينة منبج وبلدة مران بريف حلب الشرقي، وتنتمي الضحيتان إلى عشيرة البوبطوش، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما نشر المجرمون مقطع فيديو يتفاخرون فيه بجريمتهم، كما هو معتاد في الحالات المماثلة.وكانت معلومات أولية أشارت إلى أن الفتاتين اختطفتا من قبل مجموعة متورطة بتجارة ، وبعد الإفراج عنهما، لم تفتح أي تحقيقات بحق الجناة، بل وجهت أصابع الاتهام إلى الفتاتين، قبل أن يتم قتل إحداهما على يد والدها، ويدعى مالك العلوان، والثانية على يد شقيقها رمضان العلوان، وسط تبريرات اعتادت المجتمعات المحلية ترديدها تحت عنوان "غسل العار".