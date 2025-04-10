روجت لتطبيع بلادها مع إسرائيل.. قرار قضائي كويتي جديد بحق فجر السعيد

وتتهم الإعلامية في هذه القضية، بـ"إذاعة أخبار كاذبة" حول عزم التطبيع مع ، و"إساءة استعمال شبكة المعلوماتية"، و"نقل خبر مختلق".وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بحق السعيد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة.جدير بالذكر أن الإعلامية أثارت، في سبتمبر الماضي، غضبا كبيرا على مواقع التواصل بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين في منزلها بجورجيا، فيما دعت منذ عام 2019 للتطبيع مع ، كما زارت مدينة وظهرت في الإعلام العبري.