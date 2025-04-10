في سوريا.. اتفاق حول إدارة سد تشرين الاستراتيجي

وقال المصدر بحسب وكالة "فرانس برس": "تمّ الاتفاق بين والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية (الكردية) بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام" التابع للسلطة الجديدة.وتسيطر قوات الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان، كما شنت فصائل موالية لأنقرة هجمات ضد المقاتلين الأكراد في محيطه.وللسد أهمية استراتيجية إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في ، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.ويأتي الاتفاق وفق المصدر الكردي، "تنفيذا للاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع"، في 11 مارس، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب المئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في ذات الغالبية الكردية.ولم يصدر أي بيان من دمشق بشأن الاتفاق حول سد تشرين.وبحسب ، ينص الاتفاق على أن تشرف على "تنفيذ أعمال وإصلاح للسد، بالتنسيق مع جهات دولية لضمان استدامته واستمرار خدماته الحيوية".وقال المرصد إن عناصر من الأمن الداخلي الكردي ستشارك في فرق حماية المنشأة مع عناصر أمن من السلطة الجديدة.