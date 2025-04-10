ترامب يهدد بإعادة فرض الرسوم الجمركية

​هدد الرئيس الأمريكي ، الخميس، بإعادة فرض الرسوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية.

وقال في كلمة له، "نحقق تقدما بشأن استعادة الرهائن في ونحقق تقدما في العمل من أجل وقف القتال بين أوكرانيا وروسيا".

وأضاف "سنعيد فرض الرسوم إذا لم نتوصل إلى اتفاقيات تجارية ونريد التوصل إلى اتفاقيات تجارية جيدة للولايات المتحدة".

ولفت "سنجري مفاوضات بشأن الرسوم مع ككتلة واحدة"، مضيفا "الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل استغلال الولايات المتحدة".



وأعلن ترامب في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، قبل أن يعلن، أمس الأربعاء، عن السماح بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوماً على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي.