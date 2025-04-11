ترامب: نقترب من إطلاق الرهائن عبر هذا الاتفاق

وأضاف خلال اجتماع للحكومة: "نقترب من إعادتهم إلى ديارهم. بعضهم عاد في حالة سيئة للغاية، وبعضهم عاد في حالة أفضل، لكنهم سيعانون من آثار نفسية".وفي إشارة إلى وضع الرهائن، قال : "هناك 59 رهينة، لكن 24 منهم فقط على قيد الحياة، هذا هو الوضع الذي عُرض على أمهات وآباء بعض القتلى. إنهم يريدون جثث أبنائهم، كما لو كانوا أحياء".وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد خلال الأسبوعين المقبلين قد زاد بشكل كبير.