قبيل انطلاق المفاوضات.. مستشار المرشد: نسعى لاتفاق حقيقي مع واشنطن وهناك مقترحات

وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية ، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان "وزير الخارجية لديه صلاحيات كاملة في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن".وأضاف ان "طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل مع وهناك مقترحات قابلة للتنفيذ".وأكد أنه "إذا دخلت المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا".وتنطلق غدا السبت مفاوضات بين وواشنطن في ، حيث يمثلها من الجانب الإيراني وزير الخارجية عراقجي، فيما يمثلها من الجانب الأمريكي مبعوث للشرق الأوسط ويتكوف، وسط ترقب شديد في العالم والمنطقة لنتائج المفاوضات الأولى منذ انسحاب من الاتفاق النووي عام 2018.