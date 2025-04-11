في ألمانيا.. شرطي يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر

وبحسب مصادر أمنية لوكالة (د ب أ)، فإن الضحية الرئيسية المشتبه به هو شرطي يبلغ من العمر 49 عاما، يعتقد أنه قتل زوجته وطفليه قبل أن يقدم على الانتحار.وتم العثور على الجثث في ساعات الصباح الباكر، دون الكشف عن تفاصيل أو دوافع الحادثة. ولم تصدر أو الشرطة أي بيانات رسمية مفصلة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.وتقع بلدة كليتباخ على بعد نحو 15 كم جنوب إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة.