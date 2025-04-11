مقتل نحو 100 شخص.. أمطار غزيرة تضرب الهند ونيبال

وبحسب تقارير رسمية، فقد سجلت في شرق الهند الخسارة الأكبر.وأكد مسؤول بإدارة مواجهة الكوارث أن ما لا يقل عن 64 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث متعلقة بالأمطار، من بينها انهيارات أرضية وصواعق وعواصف مفاجئة.ولم تكن وهي الأكبر من حيث عدد السكان في الهند، أفضل حالًا، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة أكثر من 20 شخصا جراء العواصف والفيضانات المفاجئة.وفي ظل هذه الظروف، أصدرت تحذيرات مشددة من طقس "متطرف"، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالياً موجة حر خانقة في الغرب، بينما تعصف عواصف رعدية شديدة بشرقها ووسطها، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار حتى يوم غد السبت.