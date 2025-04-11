الامطار تقتل نحو 100 شخص في الهند ونيبال

وأشارت إلى توقعات بهطول المزيد من الأمطار غير الموسمية في المنطقة خلال الأيام المقبلة.وقد رفعت يوم الأربعاء مستوى التحذير من المخاطر المتعددة في البلاد، حيث تشهد الأجزاء الغربية موجة حارة، في حين تجتاح العواصف الرعدية المناطق الشرقية والوسطى.وقال مسؤول في إدارة مواجهة الكوارث في بشرق الهند، إن 64 شخصًا على الأقل توفوا جراء حوادث مرتبطة بالأمطار منذ يوم الأربعاء، فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية بوفاة أكثر من 20 شخصًا في ، الأكثر اكتظاظًا بالسكان.وتوقعت هيئة الأرصاد الهندية استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق ورياح شديدة في مناطق وسط وشرق الهند حتى يوم السبت المقبل.وفي نيبال، أفاد مسؤولون في لمواجهة الكوارث بأن الصواعق والأمطار الغزيرة تسببت في مقتل أشخاص على الأقل.