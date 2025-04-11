ردا على رسوم ترامب.. الصين تقيد استيراد أفلام "هوليوود"

يهدف هذا القرار إلى تقليص أحد أهم الصادرات الأمريكية إلى ، وهي صناعة السينما.في بيان رسمي نشرته إدارة الأفلام الوطنية الصينية عبر موقعها الإلكتروني، أكدت الحكومة الصينية أن الإجراءات التي اتخذها بشأن الرسوم سيكون لها تأثير على الطلب المحلي على الأفلام الأمريكية.وجاء في البيان: "سنتبع قواعد السوق ونعترف باختيارات الجمهور، وسنقلل تدريجيًا من عدد الأفلام الأميركية التي نستوردها".على مدار 3 عقود، استوردت نحو 10 أفلام هوليوودية سنويًا، لكن المحللين في صناعة السينما يرون أن التأثير المالي للقرار سيكون محدودًا، نظرًا للتراجع الذي شهدته إيرادات شباك التذاكر للأفلام الأمريكية في الصين خلال السنوات الأخيرة.في الماضي، كانت استوديوهات تعتمد على السوق الصينية، التي تُعد ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، لتعزيز إيرادات شباك التذاكر.لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الأفلام المحلية الصينية تتفوق على أفلام .على سبيل المثال، تمكن فيلم "Ne Zha 2" من تجاوز إيرادات فيلم "Inside Out 2" من إنتاج بيكسار، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ أفلام الرسوم المتحركة في الصين.ورغم هذه القيود المتزايدة على الأفلام الأمريكية في الصين، لم يبادر الرئيس للدفاع عن صناعة السينما، حيث صرح عندما سُئل عن القرار الصيني: "أعتقد أنني سمعت عن أمور أسوأ".ويُذكر أن العديد من نجوم هوليوود دعموا المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الماضية.من جانب آخر، أعرب مصدر في صناعة الترفيه عن توقعاته بأن الأفلام الأمريكية الكبرى التي لا تزال تحظى بشعبية في الصين ستستمر في عرضها كما هو مقرر.على سبيل المثال، حصل فيلم "Thunderbolts" من إنتاج مارفل على إذن بالعرض في الصين اعتبارًا من 30 أبريل/ نيسان 2025.وفي سياق متصل، صرحت شركة IMAX بأنها لا تتوقع أن يكون للقيود الجديدة تأثير كبير على قائمة أفلامها المعروضة في الصين، بما في ذلك الأفلام الأمريكية والصينية والعالمية.وقال متحدث باسم IMAX في بيان لوكالة رويترز: "نظل متفائلين بشأن الأداء العام لشركة IMAX في الصين هذا العام، بعد أفضل ربع أول في تاريخنا من حيث الإيرادات".أما سيث شافر، المحلل الرئيسي في شركة S&P Global Market Intelligence Kagan، فقد أشار إلى أن تأثير هذه القيود على السوق الصينية سيكون محدودًا، موضحًا: "حوالي 25% فقط من الأفلام المحلية واسعة الانتشار تُعرض الآن في الصين، وهذا العدد يتناقص باستمرار بسبب المنافسة المتزايدة من صناعة الأفلام المحلية".منذ عام 2020، استحوذت الأفلام الصينية على نحو 80% من إيرادات شباك التذاكر السنوية في الصين، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 60% في السنوات السابقة.ويُذكر أن فيلم "Avengers: Endgame" هو الفيلم الوحيد من هوليوود الذي دخل قائمة الأفلام العشرين الأعلى إيرادًا في تاريخ شباك التذاكر الصينية، بإيرادات بلغت 4.25 مليار يوان (حوالي 579.83 مليون دولار)، فيما تسيطر الأفلام الصينية على جميع المراكز العشرين الأخرى.