بوتين يلتقي مبعوث ترامب لبحث تسوية النزاع في أوكرانيا

وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق اليوم، سيجري خلال اللقاء بحث تسوية النزاع في أوكرانيا.وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن موضوع اللقاء المحتمل بين والرئيس الأمريكي قد يثار أيضا خلال الاجتماع.وأكد بيسكوف أن "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف ، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقا معروفة للرئيس ترامب".ووصل الرئاسي الأمريكي ويتكوف في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى ، وخلال زيارته أجرى جولة في كنيس سان الكبير والتقى الحاخام الأكبر مناحيم بيفزنر.كما التقى للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية مع ويتكوف، بعد لقاء ثنائي جمعهما مؤخرا في .تأتي زيارة ويتكوف عقب سلسلة من المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة حول تطبيع العلاقات الثنائية وتسوية نزاع أوكرانيا، وأكدت أنها تسعى إلى سلام دائم قائم على "احترام مصالح الجميع في المنطقة".