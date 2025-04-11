مسيرة "مجهولة" تخترق الاردن وتشعل حريقا



صرح مصدر عسكري مسؤول في ، بأن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.



وبيَّن المصدر أنَّ سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة، ولم يُحدِث الحريق أيَّ ضررٍ بالأرواح.



واشار إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق، وبدأت بفحص موقع الحادثة.