محامية تكشف فضيحة مدوية لنجم فرنسا السابق.. "صورني وهددني"

وقالت فيراري، التي التقت باييه عقب انتقاله إلى قادماً من ، إنها ارتبطت به خلال فترة شعوره بالوحدة بعد انضمامه إلى الفريق البرازيلي، لكنها تعرضت لسلسلة من الانتهاكات، على حدّ وصفها.وفي تفاصيل الشكوى، ذكرت لاريسا: "تعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية وجنسية، وكان يقوم بتصويري وتهديدي إذا رفضت الانصياع لرغباته".وأضافت وهي تتحدث للصحافة والدموع في عينيها: "أنا محامية وأعي خطورة هذه الاتهامات، لكنني لا أستطيع الصمت أكثر، لقد استغل ضعفي العاطفي والنفسي لتحقيق رغباته".وأكدت شرطة ريو دي جانيرو أنها بدأت التحقيقات الأولية في الشكوى، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من باييه حتى الآن.ووفقاً لتقارير محلية، يتابع نادي فاسكو دا غاما القضية عن كثب دون إصدار موقف معلن لغاية الان .